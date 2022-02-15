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Город (Москва и область)     15.02.2022 11:28

В Москве выявили 8 160 заразившихся коронавирусом за сутки

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Теги:  COVID-19  коронавирус  Москва  оперштаб 

15 февраля. Mossovetinfo.ru - 8160 подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве сообщает во вторник 15 февраля оперштаб. В России выявили 166631 случай заражения коронавирусом за сутки. В 73 регионах отмечается снижение госпитализаций и в 10, - увеличение госпитализаций.

Минувшим днем, 14 февраля, сообщалось, что в Москве было выявлено 9616 случаев, 13 февраля  выявили 12496 новых случаев COVID-19, а 12 февраля - 14 тыс. 336 случаев.

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Теги: 
COVID-19  коронавирус  Москва  оперштаб 

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