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Город (Москва и область)     27.01.2022 11:45

В Москве выявили более 26 000 новых случаев коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

27 января. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 26 586 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Это максимум за все время пандемии.

За сутки госпитализированы 1459 человек. Доля госпитализаций составляет 5,5 процента. На ИВЛ находятся 494 человека.

В городе выздоровели ещё 5465 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции

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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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