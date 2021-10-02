В Москве выявлено более 4000 новых случаев коронавируса впервые с 22 июля

2 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве выявлено более 4000 новых случаев коронавируса впервые с 22 июля. Об этом сообщает оперативный штаб. За последние сутки в столице зафиксировано 4032 случая COVID-19. 22 июля сообщалось о 4287 заболевших.



Число госпитализаций также продолжает расти. За сутки госпитализирован 1031 человек. На ИВЛ находятся 363 человека. В городе выздоровели ещё 2116 пациентов, скончались 67 человек.