В Москве выявлено максиальное число новых случаев COVID-19 с середины июля

3 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве выявлено максиальное число новых случаев коронавируса впервые с середины июля. Об этом сообщает оперативный штаб.



За последние сутки в столице зафиксировано 4294 случая COVID-19. 18 июля сообщалось о 4357 заболевших.



За сутки госпитализирован 962 человека. На ИВЛ находятся 393 человека. В городе выздоровели ещё 1885 пациентов, скончались 65 человек.