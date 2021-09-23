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Город (Москва и область)     23.09.2021 11:40

В Москве выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 с начала августа

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве было выявлено 3 445 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Более 3 тысяч случаев заболевания за сутки в Москве выявлено впервые с начала августа. 5 августа сообщалось, что за сутки в Москве зафиксировано 3 227 случаев заболевания.

Также за прошедшие сутки от коронавируса в Москве вылечился 1 331 пациент из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 54 человека.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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