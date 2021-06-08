В Москве выявлено максимальное число случаев COVID-19 с середины мая

8 июня. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлено 3 817 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Это максимальное число новых случаев заболевания с 13 мая, когда за сутки было выявлено 3 818 случаев заражения.



Кроме того, за сутки в Москве от коронавируса вылечились 2 018 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 62 человека.



В целом по России за сутки выявлено 9 977 случаев заражения. Выздоровели 8 883 человека, скончались 379 человек.