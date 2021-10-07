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Город (Москва и область)     07.10.2021 11:44

В Москве выявлено максимальное число заболевших COVID-19 за сутки с 12 июля

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

7 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 5 404 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Это максимальное число заболевших за сутки с 12 июля, когда сообщалось о 5 403 новых заболевших.

Кроме того, за прошедшие сутки в Москве вылечились от коронавируса 2 347 человек из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 69 человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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