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Город (Москва и область)     12.06.2021 11:24

В Москве за сутки 6 тыс. 701 случай подтвержденной коронавирусной инфекции – штаб

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Теги:  Москва  COVID-19  коронавирус  пик  штаб  Собянин 

12 июня. Mossovetinfo.ru — В Москве зафиксировано максимальное число новых случаев коронавируса с конца декабря 2020 года.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки с столице выявлен 6701 случай коронавируса. За сутки госпитализированы 1657 человек. В столице скончались 67 пациентов.

Днем ранее в Москве выявили 5 853 новых случаев.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что тяжесть заболевания коронавирусом ухудшается, многие из заболевших находятся на аппаратах ИВЛ. Также мэр Москвы отметил, что пик заболеваемости, который ожидался в апреле-мае, сдвинулся на июнь-июль.

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Теги: 
Москва  COVID-19  коронавирус  пик  штаб  Собянин 

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