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Город (Москва и область)     27.06.2021 11:58

В Москве зафиксировано максимальное число смертей от COVID-19 за сутки

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

27 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве за последние сутки зафиксировано 114 смертей от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Это максимум за все время пандемии.

В столице выявлено 6723 новых случая коронавируса. За сутки госпитализирован 1761 человек. На ИВЛ находится 731 человек. За последние сутки выздоровели 4018 человек.

Предыдущий рекорд по смертности от коронавируса в Москве был зафиксирован 25 июня, когда сообщалось о 98 умерших от COVID-19. О рекордном числе новых случаев коронавируса власти Москвы сообщали 19 июня.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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