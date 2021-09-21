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Город (Москва и область)     21.09.2021 10:55

В Москве зафиксировано рекордное число сделок по продаже жилья за 7 лет

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Теги:  недвижимость  жилье  продажа  покупка  Росреестр 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – С января по август 2021 года в Москве зафиксировано максимальное, за последние 7 лет, количество сделок по купле-продаже жилья, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

За восемь месяцев было зафиксировано 107 258 сделок по купле-продаже жилья, сообщил глава управления Игорь Майданов. Больше было зафиксировано в январе-августе 2014 года, когда в Москве заключили 109 930 договоров купли-продажи (мены) жилья.

При этом, показатель 2021 года в 1,4 раза больше, чем в январе-августе 2020 года и в 1,1 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.


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Карта места

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Теги: 
недвижимость  жилье  продажа  покупка  Росреестр 

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