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Город (Москва и область)     20.09.2021 13:22

В Москве заработали две новые выделенные полосы

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Теги:  организация движения  выделенные полосы  выделенки  общественный транспорт 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве начали работать две новые выделенные полосы в районах Сокол и Щукино, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В районе Сокол выделенная полоса появилась на эстакаде, соединяющей Ленинградский проспект и дублер Волоколамского шоссе. Ею смогут воспользоваться 8 маршрутов общественного транспорта, которые перевозят ежедневно более 60 тысяч человек. По выделенной полосе данный участок автобусы и электробусы смогут проезжать за одну минуту.

Кроме того, открытие «выделенки» позволит легче подъезжать к остановке «Гидропроект».

Вторая «выделенка» появилась на улице Маршала Бирюзова. Она поможет проще подъезжать к остановке «Метро Октябрьское поле» и сократит время проезда с 4 до 1 минуты. Проезд станет проще для 7 маршрутов общественного транспорта, которыми ежедневно пользуются более 30 тысяч человек.

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Карта места

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Теги: 
организация движения  выделенные полосы  выделенки  общественный транспорт 

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