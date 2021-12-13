В Москве зимой будут работать более 150 катков с искусственных льдом

13 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве зимой будут работать более 150 катков с искусственным льдом. Об этом сообщил на своем личном сайте мэр столицы Сергей Собянин. Катки открыты в каждом районе.



Самый большой каток площадью более 20 тысяч квадратных метров открыт на ВДНХ. Катку в Парке Горького в этом году исполнилось 90 лет. В его оформлении использован стиль старых парковых афиш.



При подходящих погодных условиях зимой будут работать более 1 000 хоккейных коробок во дворах и на школьных стадионах.