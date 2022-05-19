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Город (Москва и область)     19.05.2022 09:33

В ночь с 21 на 22 мая пройдет общегородская акция «Ночь в музее»

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Теги:  ночь в музее  ночьвмузее  акция  Москва 

19 мая. Mossovetinfo.ru - В ночь с 21 на 22 мая 2022 года пройдет общегородская акция «Ночь в музее». Ставшая уже традиционной акция пройдет в 16-ый раз. Более 230 мероприятий подготовлено в музеях и галереях, театрах, библиотеках и парках. Основные площадки акции будут работать с 19:00 21 мая 2022 г. до 00:00 22 мая 2022 г.
Полная программа акции размещена на сайте на museumsnight(.)moscow. На многие мероприятия требуется предварительная регистрация.

В воскресенье 20 мая 2012 года байкеры клуба «Ночные волки» провели мотопробег по культурным памятникам города. Маршруты пролегали через Патриаршие пруды и Бульварное кольцо. Департамент культурного наследия поддержал проведение этого мероприятия в рамках «Ночи музеев».

В ходе акции «Ночь в Музее» в 2013 году на сайте акции действовала «Карта пробок» в музеях, отражавшая в реальном времени длину очередей. В тот год в акции приняли участие около миллиона человек.


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Карта места

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Теги: 
ночь в музее  ночьвмузее  акция  Москва 

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