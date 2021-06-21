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Город (Москва и область)     21.06.2021 09:39

В павильонах «Здоровая Москва» с 21 июня временно можно сделать только прививку от COVID-19

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Теги:  Здоровая Москва  график работы 

21 июня. Mossovetinfo.ru – С понедельника, 21 июня, павильоны «Здоровая Москва» будут работать только для вакцинации от коронавируса, диспансеризация населения в павильонах временно приостановлена.

Вакцинация в павильонах будет происходить в порядке живой очереди. При этом, график работы павильонов не ограничен, они будут работать пока прививку не получат все желающие в течение дня.

Павильоны проверки здоровья «Здоровая Москва» начали работать в московских парках 11 мая. Всего было открыто более 40 павильонов. Список павильонов опубликован на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

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Карта места

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Теги: 
Здоровая Москва  график работы 

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