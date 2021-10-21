21 октября. Mossovetinfo.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, вводящее на территории региона ряд ограничений для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом.
С 28 октября по 7 ноября в Московской области устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается:
- работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку;
- работа объектов розничной торговли и торгово-развлекательных центров, за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов дистанционной торговли, в том числе и с доставкой;
- работа организаций, которые оказывают бытовые услуги и предусматривают очное посещение, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун;
- работа физкультурно-оздоровительных объектов, фитнес-клубов и бассейнов;
- проведение массовых физкультурных, спортивных, культурных, выставочных, рекламных, зрелищных и иных подобных мероприятий. В том числе в парках культуры и отдыха, ТРЦ, ночных клубах, дискотеках, караоке, боулинге, картинге, выставочных залах библиотек и в иных подобных местах;
- посещение стоматологий за исключением экстренной помощи;
- работа кинотеатров, концертных залов, цирков, в том числе в целях проведения репетиций творческих коллективов, зоопарков (за исключением территорий расположеных на открытом воздухе);
- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.
С 28 октября по 7 ноября Приостанавливается оказание услуг, которые требуют очного посещения, в органах государственной власти Московской области, МФЦ, миграционных центрах, ЗАГСе. Электронные государственные услуги будут предоставляться в полном объеме.
С 28 октября по 7 ноябряПосещение театров и музеев допускается со следующими ограничениями:
50% от общей вместимости;
Наличие у всех зрителей QR-кодов.
Использования масок или респиратора, а также при соблюдении иных требований Роспотребнадзора.
8 ноября до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области:
- Приостанавливается действие социальных транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд, для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания – в том случае, если они еще не сделали прививку от коронавируса или не переболели им в течение последних 6 месяцев.
- Количество зрителей при проведении спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием зрителей при отсутствии у части зрителей специального QR-кода: со 100 до 50 человек одновременно при проведении мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), с 1000 до 500 человек одновременно при проведении мероприятий на открытом воздухе. Данное ограничение не распространяется, если у всех зрителей есть специальный QR-код.
- Посещение театров и музеев допускается со следующими ограничениями:
70% от общей вместимости; Наличие у всех зрителей QR-кодов. Использования масок или респиратора, а также при соблюдении иных требований Роспотребнадзора.
- Предпринимателям и организациям, которые оказывают услуги на территории Московской области, настоятельно рекомендуется принять аналогичные требования по использованию QR-кодов, масок и других стандартов безопасности.
Работодатели в период с 25 октября до 25 февраля 2022 года обязаны перевести на дистанционную работу:
- всех работников старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, за исключением вакцинированных и переболевших
- 30% работников от общей численности без учета вакцинированных и переболевших работников.
С 28 октября по 7 ноября Устанавливаются каникулы для школьников.
Ранее в четверг ограничения
в Москве ввел мэр столицы Сергей Собянин. О том, какие ограничения будут действовать в Москве в эти дни, читайте здесь
. Некоторые ограничения будут введены
после завершения нерабочих дней, с 8 ноября.