В Подмосковье начал работать сервис для передачи сведений о сотрудниках на удаленке

29.10.2021г. - Mossovetinfo.ru - Сервис по передаче сведений о работе сотрудников запустили для работодателей в Московской области. Об этом сообщил министр госуправления, IT и связи региона Максим Рымар.



В Москве и в Подмосковье работодатели должны были перевести часть сотрудников на удаленную работу в связи с введением дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.



Передавать сведения о формате работы сотрудников работодатели должны с 29 октября. При наличии подтверждённой учётной запись ЕСИАС направить отчет, информацию, можно через региональный портал госуслуг.