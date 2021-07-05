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Город (Москва и область)     05.07.2021 14:13

В Подмосковье начала работать система контроля за пунктами вакцинации

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Теги:  Подмосковье  Московская область  коронавирус  COVID-19  вакцинация  контроль 

5 июля. Mossovetinfo.ru - Система контроля за пунктами вакцинации от коронавируса начала работать в Московской области, сообщил на совещании с министрами и главами округов губернатор региона Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, несмотря на существующие проблемы, в целом динамика вакцинации в регионе хорошая. Хотя от людей поступают жалобы на очереди в отдельных пунктах вакцинации, или на нехватку вакцин.

Система контроля позволяет следить как работает каждый пункт вакцинации в Подмосковье. Это позволяет перебазировать неэффективные пункты вакцинации в более людные места. Такая практика позволила сохранить темпы вакцинации даже в выходные.

16 июня в Московской области была введена обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан. Кроме того, с 24 июня в Подмосковье введены новые ограничения для борьбы с распространением коронавирусом.


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Теги: 
Подмосковье  Московская область  коронавирус  COVID-19  вакцинация  контроль 

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