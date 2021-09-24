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Город (Москва и область)     24.09.2021 14:41

В Подмосковье разворачивают дополнительные койки для больных с COVID-19 и пневмонией

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Теги:  Московская область  Подмосковье  коронавирус  COVID-19  коечный фонд 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – До конца сентября в медицинских учреждения Московской области будет дополнительно развернута тысяча коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья.

Глава ведомства, заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова напомнила, что осенью наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний.

«Если по данным на 1 сентября за сутки было выявлено порядка 550 новых случаев COVID-19, то сегодня уже более 1 тыс. случаев. Поэтому мы разворачиваем дополнительный коечный фонд», - заявила глава подмосковного Минздрава.

Сообщается, что за прошедшую неделю в больницах Подольска, Пушкино, Ногинска, Каширы и Лобни было развернуто более 750 коек для больных коронавирусом и пневмонией. Всего в регионе уже развернуто 7,2 тысячи ковидных коек. До 29 сентября планируется развернуть еще около 950 коек.

Стригункова также отметила, что в случае осложнения ситуации с коронавирусом, Минздрав Подмосковья предложит губернатору области ввести в регионе дополнительные ограничительные меры.

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Теги: 
Московская область  Подмосковье  коронавирус  COVID-19  коечный фонд 

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