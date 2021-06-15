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Город (Москва и область)     15.06.2021 11:14

В Подмосковье ужесточили антиковидные меры

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Московская область  масочный режим 

15 июня. Mossovetinfo.ru — Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановлении об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом, сообщается на официальном сайте правительства Подмосковья.

Теперь в Подмосковье вводится обязательный масочный режим в общественных местах. Маски и респираторы граждане обязаны носить во всех торговых объектах, в аптеках, в транспорте, включая такси, на вокзалах и железнодорожных станциях, пассажирских платформах, пешеходных переходах, мостах и тоннелях и на всех предприятиях, продолжающих работать.

Усиливается контроль за соблюдением масочного режима, для этого будут привлечены более 200 сотрудников контрольно-надзорных органов региона, дополнительные силы полиции и Росгвардии, а также сотрудники ГИБДД.

Проверки будут проходить на вокзалах и автобусных остановках, в торговых центрах на платформах железнодорожных станций. Сотрудники ГИБДД будут проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте и в такси.

За несоблюдение масочного режима граждан могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Московская область  масочный режим 

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