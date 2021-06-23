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Город (Москва и область)     23.06.2021 17:46

В Подмосковье в транспорт с 1 июля могут начать пускать только по QR-коду - власти

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Теги:  Московская область  Подмосковье  коронавирус  COVID-19  ограничения  общественный транспорт 

23 июня. Mossovetinfo.ru - В общественный транспорт Подмосковья с 1 июля пассажиров могут начать пускать только по QR-коду, подтверждающему защиту от коронавируса, заявила журналистам министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Ранее губернатор Московской области подписал постановление о введении в регионе новых ограничений, для предотвращения распространения коронавируса.

Стригункова выразила надежду, что введенные ограничения помогут снизить темпы распространения коронавируса в Подмосковье.

«Но хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то Министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля. А это допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код», - приводит слова министра ТАСС.

QR-коды можно будет получить на портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Подмосковье впервые за все время пандемии было выявлено более 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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Теги: 
Московская область  Подмосковье  коронавирус  COVID-19  ограничения  общественный транспорт 

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