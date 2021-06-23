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Город (Москва и область)     23.06.2021 11:53

В Подмосковье впервые выявлено более 2000 новых случаев коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика  Подмосковье  Московская область 

23 июня. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Московской области выявлено 2 323 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Это максимальное число новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье за все время пандемии. Предыдущий суточный максимум заболеваний был зафиксирован 25 декабря прошлого года, когда за сутки было выявлено 1 615 случаев заболевания.

Кроме того, за прошедшие сутки в Подмосковье вылечились от коронавируса 1 856 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 17 человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика  Подмосковье  Московская область 

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