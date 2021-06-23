Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет на портале госуслуг.







Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения на посещения кафе и ресторанов.

23 июня. Mossovetinfo.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о новых коронавирусных ограничениях в регионе, документ опубликован на официальном портале правительства Подмосковья.Согласно постановлению, с 24 июня в Подмосковье зрелищные, спортивные, досуговые, выставочные, рекламные и иные мероприятия допускаются в залах при количестве зрителей не более 50 человек, на свежем воздухе при количестве зрителей не более 500 человек.С 28 июня ограничения не распространяются на зрителей, которые переболели коронавирусом в последние 6 месяцев или сделали прививку от коронавируса.Кроме того, с 24 июня в фудкортах еду можно заказать только на вынос, запрещается размещение посетителей за столиками.Работа летних кафе и открытых веранд разрешается только при соблюдении условия: на площади в 3 квадратных метра может находится только один посетитель.Приостанавливается работа детских игровых комнат, а также работа ночных клубов, дискотек, баров, караоке в период с 23:00 до 06:00.Запрещается допуск и размещение в гостиницы граждан, не имеющих отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, не переболевших коронавирусом в последние 6 месяцев, а также не привитых от коронавируса.Приостанавливается посещение гражданами детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков. Запрещается использование гражданами инфраструктуры городских парков, за исключением скамеек, теневых навесов и других подобных объектов.Предприятия общепита могут работать только на вынос. Ограничение не касается граждан, вакцинировавшихся от коронавируса или переболевших коронавирусом в последние полгода, а также граждан, которые еще не достигли 18 лет.С 15 июля к работе в такси допускаются только водители, прошедшие вакцинацию от коронавируса.