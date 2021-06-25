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Город (Москва и область)     25.06.2021 12:32

В Подмосковье выявлено максимальное число заражений COVID-19 с начала пандемии

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Теги:  Московская область  Подмосковье  коронавирус  COVID-19  статистика 

25 июня. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Московской области было выявлено 2 436 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Это максимальное число случаев заражения за сутки за все время пандемии. Ранее максимальное число выявленных случаев коронавируса в Московской области было зафиксировано 23 июня, когда за сутки коронавирусом заразились 2 323 человека.

Также за последние сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 1 702 человека, скончались в результате заболевания 19 человек.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом, 23 июня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе новые ограничения.

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Теги: 
Московская область  Подмосковье  коронавирус  COVID-19  статистика 

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