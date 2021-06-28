В школах Москвы отменят бумажные медицинские карты

28 июня. Mossovetinfo.ru - В московские школы больше не понадобится предоставлять медицинскую карту ребенка в бумажном виде, карта будет оформляться в электронном виде, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.



«Родителям детей, которые в этом году пойдут в первый класс школы или в детский сад, не придется приносить медицинскую карту ребенка по форме 026. То есть это освободит ежегодно около 170 тысяч семей от лишнего сбора справок. Данные о здоровье ребенка уже хранятся в единой цифровой платформе здравоохранения, карта будет формироваться в электронном виде на основе этих данных», - сообщила вице-мэр.



При этом, электронная медкарта школьника будет автоматически обновляться. Например, в нее автоматически будут заноситься данные о прививках.



Электронные карты будут приведены к единому формату. В них будут содержаться данные об ученике, его родителях сведения об успеваемости ученика и документы, представленные в образовательную организацию при регистрации заявления о зачислении на mos.ru. При переходе в другую школу, карта автоматически будет переправлена в новое образовательное учреждение.



С 1 сентября электронные медицинские карты оформят всем первоклассникам и детям, которые пойдут в детские сады. Остальным школьникам электронные медкарты оформят в течение года.