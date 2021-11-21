В ЦАО и ЮАО изменилось около 200 маршрутов наземного транспорта

21 ноября. – Mossovetinfo.ru - С 20 ноября в ЦАО и ЮАО изменилось около 200 маршрутов наземного транспорта в связи с запуском обновленной маршрутной сети «Магистраль».



Городские власти сообщают, что всего в ЦАО и в ЮАО Москвы будет работать 38 быстрых маршрутов. Ожидается, что за счёт выпрямления и изменения маршрутов, перенастройки светофоров и запуска выделенных полос наземный транспорт поедет быстрее. Также вырастет количество людей для которых сеть «Магистраль» станет в шаговой доступности.



Новая сеть учитывает изменения для поездок к будущим станциям БКЛ. Всего в ЦАО и в ЮАО будет работать 38 быстрых маршрутов.



Все маршруты можно увидеть в приложении «Московский транспорт», на Едином транспортном портале и Яндекс Картах.



В 2022 году изменения начнут вводить по всей Москве - это около тысячи действующих маршрутов.