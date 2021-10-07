В ЦАО и ЮАО появятся 38 новых магистральных маршрутов

7 октября. Mossovetinfo.ru – В рамках развития маршрутной сети «Магистраль» в ноябре в Центральном и Южном административных округах Москвы запустят 38 новых магистральных автобусных маршрутов, сообщается на Едином транспортном портале столицы.



Маршрутная сеть «Магистраль» была запущена в 2016 году, было запущено 49 наземных маршрутов, в результате время поездок сократилось, комфорт повысился, а пассажиропоток наземного транспорта вырос на 40%.



При запуске новых магистральных маршрутов будут использованы те же принципы, что и раньше: сами маршруты станут более прямыми, сократятся интервалы движения, там, где это удобно пассажирам, появятся новые остановки.



Новые маршруты будут проходить по основным магистралям ЦАО и ЮАО: Каширскому шоссе, Липецкой улице, улице Подольских Курсантов, Балаклавскому проспекту, Нахимовскому проспекту и многим другим.



Будут созданы 56 новых остановок, часть из которых для удобных пересадок между маршрутами, а часть - в местах точек притяжения для горожан. Будут сокращены интервалы движения. Вместе с выпрямлением маршрутов, в результате время поездок сократится на 30-40%.



Запуск новых магистральных маршрутов сделает наземный транспорт удобнее для 1,9 миллиона жителей ЦАО и ЮАО.