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Город (Москва и область)     07.10.2021 16:18

В ЦАО и ЮАО появятся 38 новых магистральных маршрутов

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Теги:  автобусы  сеть Магистраль  общественный транспорт 

7 октября. Mossovetinfo.ru – В рамках развития маршрутной сети «Магистраль» в ноябре в Центральном и Южном административных округах Москвы запустят 38 новых магистральных автобусных маршрутов, сообщается на Едином транспортном портале столицы.

Маршрутная сеть «Магистраль» была запущена в 2016 году, было запущено 49 наземных маршрутов, в результате время поездок сократилось, комфорт повысился, а пассажиропоток наземного транспорта вырос на 40%.

При запуске новых магистральных маршрутов будут использованы те же принципы, что и раньше: сами маршруты станут более прямыми, сократятся интервалы движения, там, где это удобно пассажирам, появятся новые остановки.

Новые маршруты будут проходить по основным магистралям ЦАО и ЮАО: Каширскому шоссе, Липецкой улице, улице Подольских Курсантов, Балаклавскому проспекту, Нахимовскому проспекту и многим другим.

Будут созданы 56 новых остановок, часть из которых для удобных пересадок между маршрутами, а часть - в местах точек притяжения для горожан. Будут сокращены интервалы движения. Вместе с выпрямлением маршрутов, в результате время поездок сократится на 30-40%.

Запуск новых магистральных маршрутов сделает наземный транспорт удобнее для 1,9 миллиона жителей ЦАО и ЮАО.

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Карта места

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Теги: 
автобусы  сеть Магистраль  общественный транспорт 

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