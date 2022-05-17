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Город (Москва и область)
20.05.2022, 21:18
В центре Москвы 22 мая из-за полумарафона изменятся маршруты ряда автобусов
20 мая. Mossovetinfo.ru - 22 мая с 6:00 до окончания проведения полумарафона меняются маршруты в центре Москвы, - сообщают ...
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Город (Москва и область)
19.05.2022, 09:33
В ночь с 21 на 22 мая пройдет общегородская акция «Ночь в музее»
19 мая. Mossovetinfo.ru - В ночь с 21 на 22 мая 2022 года пройдет общегородская акция «Ночь в музее». Ставшая уже традиционн...
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Город (Москва и область)
17.05.2022, 10:47
Продажи вторичного жилья в Москве упали в апреле на 34%
17 мая. Mossovetinfo.ru - В Москве в апреле 2022 года зарегистрировано 11 тысяч 395 переходов прав на основании договоро...