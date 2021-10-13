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Город (Москва и область)     13.10.2021 11:11

В Тверском районе построят здание полиции с тиром и спортзалами

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Теги:  строительство  полиция  Тверской район 

13 октября. Mossovetinfo.ru — Новое здание отделения полиции с тиром и спортзалами построят в Тверском районе Москвы на улице Краснопролетарская, сообщает пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Как заявил глава комитета Валерий Леонов, в здании разместятся «кабинеты структурных подразделений, помещения тира, рабочие зоны, конференц-зал на 120 мест, а также два спортивных зала».

Кроме того, возле здания появится автостоянка для 21 служебного автомобиля, а на прилегающей территории будет установлено ограждение.

Также запланировано благоустройство прилегающей территории: установка наружного освещения, разбивка газонов и цветников, высадка деревьев и кустарников, установка урн и лавочек.

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Карта места

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Теги: 
строительство  полиция  Тверской район 

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