 
Актуальные темы:
Город (Москва и область)     09.06.2021 08:07

Вакцина «КовиВак» доступна в пяти поликлиниках Москвы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  прививка  вакцинация  COVID-19 

9 июня. Mossovetinfo.ru – Третьей российской вакциной от коронавируса можно привиться в пяти московских поликлиниках. Информация опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Вакцина «КовиВак» доступна по следующим адресам:

- поликлинике № 5 (Даев переулок, дом 3, строение 1);
- поликлинике № 218, филиал № 1 (Печорская улица, дом 10, корпус 2);
- поликлинике № 209, филиал № 1 (Кременчугская улица, дом 7, корпус 1);
- консультативно-диагностической поликлинике № 121, филиал № 8 (Изюмская улица, дом 37);
- поликлинике № 175, филиал № 2.

На данный момент россиянам доступны три вакцины — «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. Чумакова.

Прививку вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» в Москве можно сделать во всех 100 центрах вакцинации на базе городских поликлиник, а также в павильонах «Здоровая Москва». Вакцина «Спутник V» доступна также на выездных точках - в торговых центрах и других общественных местах.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  прививка  вакцинация  COVID-19 

Возврат к списку

Лента новостей

08:07 Город (Москва и область) Вакцина «КовиВак» доступна в пяти поликлиниках Москвы

07:32 Город (Москва и область) В Мневниковской пойме создадут один из крупнейших спортивных кластеров Москвы

07:16 Город (Москва и область) Началась реставрация в Доме-музее Антона Чехова

07:08 Город (Москва и область) Трансформация городов станет одной из главных тем Московского урбанистического форума

19:10 Другое РФС обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины

Актуальные материалы

08:07 Город (Москва и область) Вакцина «КовиВак» доступна в пяти поликлиниках Москвы

07:16 Город (Москва и область) Началась реставрация в Доме-музее Антона Чехова

07:08 Город (Москва и область) Трансформация городов станет одной из главных тем Московского урбанистического форума

09:14 Город (Москва и область) Начинается строительство двух станций Троицкой линии метро

07:09 Город (Москва и область) Началось благоустройство Репинского сквера

18:38 В России МВД РФ утвердило порядок доставления граждан в вытрезвители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru