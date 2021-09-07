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07.09.2021, 16:45
Вернувшихся в Москву туристов оштрафовали на 21,2 млн рублей за невнесение данных о ПЦР-тесте
7 сентября. Mossovetinfo.ru – Москвичей, которые не предоставили данные о проведенном ПЦР-тестировании после возвра...
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Город (Москва и область)
07.09.2021, 15:28
Утвержден проект строительства головного участка Троицкой линии метро
7 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой (К...
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Город (Москва и область)
07.09.2021, 15:02
Станцию МЦД на месте станции Каланчевская могут назвать Площадью трех вокзалов
7 сентября. Mossovetinfo.ru – Строящаяся станция МЦД на месте станции Каланчевская может получить название Площадь ...