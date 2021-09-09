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Город (Москва и область)     09.09.2021 14:00

Вероятность четвертой волны коронавируса в Москве очень высока — власти

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Департамент здравоохранения 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Вероятность четвертой волны коронавируса в Москве очень высока, заявил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Департамент здравоохранения 

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