Вестибюль станции метро «Курская» в Москве закрыт до 19 ноября

17 сентября. Mossovetinfo.ru – С 17 сентября для ремонта эскалаторов закрывается вестибюль станции «Курская» Арбатско-Покровской линии, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Вестибюль будет закрыт до 19 ноября. За это время будет проведен капитальный ремонт всех трех эскалаторов в вестибюле.



Для входа и выхода пассажиры смогут воспользоваться объединенным вестибюлем станции «Курская» Кольцевой линии.