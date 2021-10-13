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Город (Москва и область)     13.10.2021 14:08

Власти Москвы опровергли информацию о передаче данных пользователей портала mos.ru

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Теги:  порталы  данные  фото  Департамент информационных технологий 

13 октября. Mossovetinfo.ru — Появившаяся в СМИ информация о передаче личных данных пользователей портала mos.ru полиции не соответствует действительности, сообщает на портале со ссылкой на Департамент информационных технологий Москвы.

В сообщении указано, что в личных кабинетах пользователей портала не предусмотрена загрузка фотографий. В тоже время пользователи могут самостоятельно загружать фото при оформлении некоторых госуслуг - например при оформлении охотничьего билета.

Загруженные фотографии хранятся в едином центре хранения и обработки данных (ГИС ЕЦХД). Данная система аттестована и защищена в соответствии с российским законодательством.

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Теги: 
порталы  данные  фото  Департамент информационных технологий 

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