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Город (Москва и область)     08.06.2021 11:40

Власти Москвы отказались присвоить одной из улиц имя Лужкова

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Теги:  Юрий Лужков  топонимы  наименование улиц 

8 июня. Mossovetinfo.ru — Департамент культурного наследия Москвы отказался удовлетворить обращение о переименовании одной из улиц столицы в честь Юрия Лужкова, сообщает РИА Новости.

С обращением о переименовании 4-ой улицы 8 марта в улицу Юрия Лужкова к московским властям обратилась группа жителей столицы. Обращение было направлено в Мосгордуму и в мэрию Москвы.

Кроме того, в конце апреля группа депутатов Госдумы обратилась к мэру Москвы с просьбой назвать именем Лужкова одну из улиц или площадей Москвы.

В ответе департамента культурного наследия указано, что переименование улиц может происходить только в исключительных случаях, например для восстановления исторических наименований или устранения дублирования названий топонимов.

Кроме того, присвоение имен известных граждан производится только новым улицам, безымянным или проектируемым проездам и по истечении 10 лет со дня смерти указанных лиц. Таким образом, присвоить улице имя Лужкова возможно не ранее декабря 2029 года.

Исключение может быть сделано при наличии рекомендации президента России или мэра Москвы, однако таких рекомендаций городским властям не поступало.

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Теги: 
Юрий Лужков  топонимы  наименование улиц 

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