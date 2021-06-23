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Город (Москва и область)     23.06.2021 13:15

Власти Москвы рассказали о проверке QR-кодов у посетителей ресторанов

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Теги:  рестораны  бары  QR-код 

23 июня. Mossovetinfo.ru - Проверка QR-кодов у посетителей ресторанов, баров и на предприятиях общепита будет занимать менее 5 секунд, заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Очень простая система, при этом много вчера было споров относительно того, что какие-то затраты надо понести, рестораторам нагрузка. Никаких затрат никто не несет», - заявил Немерюк.

Он пояснил, что считывать QR-коды будут с помощью смартфонов или планшетов. При этом, посетители смогут предоставлять QR-коды либо в электронном виде, либо в виде распечатки.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения на посещение московских кафе и ресторанов. В тоже время мэр Москвы разрешил заведениям общепита создавать зоны свободные от ковида и пускать в рестораны посетителей, имеющих QR-коды, подтверждающие защиту от коронавируса.

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Теги: 
рестораны  бары  QR-код 

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