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Город (Москва и область)     17.06.2021 17:10

Власти Москвы разрешили отстранять непривившихся сотрудников от работы - омбудсмен

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  бизнес 

17 июня. Mossovetinfo.ru — Власти Москвы разрешили отстранять от работы непривившихся сотрудников без сохранения зарплаты, сообщил по итогам встречи с московскими властями уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», - приводит слова Миронова ТАСС.

Ранее Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  бизнес 

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