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Город (Москва и область)     23.06.2021 14:12

Власти Москвы сообщили о рекордном числе записавшихся на вакцинацию

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

23 июня. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве на вакцинацию от коронавируса записалось 60 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра новой поликлиники в районе Коптево.

По словам мэра это в 10 раз превышает прежние показатели.

«Это обнадеживает, означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы получить надежную защиту», - заявил мэр Москвы.

Собянин отметил, что массовая вакцинация позволит стабилизировать ситуацию и горожане смогут вернуться к нормальной жизни.

В то же время мэр подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, город приближается к пику заболеваемости.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 6 534 новых случая заражения коронавирусом. Кроме того, второй день подряд в столице обновляется максимальное число умерших от коронавируса за сутки за все время пандемии.

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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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