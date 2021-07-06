Власти Москвы выплатят гранты 100 предприятиям общепита за вакцинацию сотрудников

6 июля. Mossovetinfo.ru - Московские власти приняли решение поощрить предприятия общепита, которые первыми вакцинируют не менее 60% своих сотрудников, им будут выделены гранты, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



Гранты получат первые 100 организаций, которые отчитаются о вакцинации 60% и более своих сотрудников. 50 грантов получат предприятия малого и среднего бизнеса, еще 50 грантов - иные субъекты предпринимательской деятельности.



Размер гранта составит 100% НДФЛ, уплаченного организацией в предыдущий год, но не более 5 миллионов рублей.



Кроме того, гранты получат предприятия общепита, которые соблюдают требования по использованию QR-кодов. Они получат гранты на компенсацию расходов по оплате услуг ЖКХ.