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Город (Москва и область)     23.06.2021 11:22

Власти Москвы заявили о прыжках «от локдауна к локдауну» до выработки иммунитета

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Теги:  коронавирус  COVID-19  ограничения 

23 июня. Mossovetinfo.ru - Москва будет вынуждена жить в условиях ограничений до тех пор, пока у населения не сформируется коллективный иммунитет, заявил в эфbре YouTube-канала «Соловьев Live» глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Пока мы не достигнем определенного иммунитета, то так и будем прыгать от локдауна к локдауну», - заявил Немерюк.

Громе того, глава департамента торговли и услуг отметил, что в связи с появлением в Москве нового индийского штамма коронавируса, который более опасен, чем предыдущие, со следующей недели правилом станет создание «бесковидных зон» на предприятиях общепита.

В связи с осложнением ситуации с коронавирусом, с 12 июня в Москве были введены дополнительные ограничения. Кроме того, 16 июня Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения на посещение московских кафе и ресторанов, а также ввел временный запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек, и разрешил создавать зоны «свободные от ковида».

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  ограничения 

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