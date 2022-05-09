Город (Москва и область)
09.05.2022 19:32
Где смотреть салют в Москве 9 мая 2022 года - список мест, схема
5 мая. (обновлено 9 мая) Mossovetinfo.ru – 9 мая 2022 года в Москве для проведения салютов и фейерверков будет задействовано более 70 самоходных пусковых установок, а также свыше 11 тыс. фейерверочных изделий, сообщает Минобороны.
В Москве праздничный салют начнется 9 мая в 22:00 и пройдет более чем на трех десятках площадок во всех административных округах столицы.
Список площадок в Москве, где планируется 9 мая 2022 года запустить салюты и фейерверки:
ЦАО:
Парк Горького (улица Крымский Вал, владение 9);
Спорткомплекс «Лужники» (Лужнецкая набережная);
Московский городской сад «Эрмитаж» (улица Каретный Ряд, владение 3);
Парк «Красногвардейские пруды» (Красногвардейские пруды);
Парк культуры и отдыха «Таганский» (Таганская улица, владения 40-42);
Москворецкая набережная (между парящим и Большим Москворецким мостами);
Сад культуры и отдыха имени Н. Э. Баумана (Старая Басманная улица, владение 15а, строение 4).
СЗАО:
Парк «Северное Тушино» (улица Свободы, владения 50-70);
Ландшафтный парк «Митино» (улица Рословка, дом 5, на территории за физкультурно-оздоровительным комплексом «Аквамарин»).
ЗелАО: Парк Победы (нижняя площадка фонтана на берегу пруда).
САО: Парк Дружбы (улица Фестивальная, дом 2б).
СВАО:
Лианозовский парк культуры и отдыха (Угличская улица, дом 13);
Парк «Яуза» (рядом с домом 43а на Енисейской улице);
Всероссийский выставочный центр (ВВЦ) (площадь между северными воротами ВВЦ и улицей Сельскохозяйственной);
Парк «Чермянка» (район Лианозово, улица Новгородская, дом 38, на берегу пруда).
ВАО:
Парк культуры и отдыха «Сокольники» (улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1);
Перовский парк культуры и отдыха (улица Лазо, владение 7);
Измайловский парк культуры и отдыха (Аллея Большого Круга, дом 7;
Измайловский парк культуры и отдыха (территория городка имени Баумана).
ЮВАО: Парк Кузьминки: улица Заречье (площадка РОСТО).
ЮАО:
Парк культуры и отдыха «Садовники» (проспект Андропова, дом 58а);
Зона набережной Москвы-реки (район улицы Борисовские Пруды).
ЮЗАО:
Парк 50-летия Октября (улица Удальцова, владение 22);
Парк культуры и отдыха «Усадьба Воронцово» (Воронцовский парк, дом 3);
Южное Бутово (улица Адмирала Лазарева, на берегу пруда);
Район Обручевский (территория универсальной спортивной площадки).
ЗАО:
Улица Заречье, дом 3;
Парк Победы на Поклонной горе (аллея Партизан);
Парк Победы на Поклонной горе (на холме у входной площадки);
Около ГБУК города Москвы «КЦ “Рублево”» (улица Василия Ботылева, дом 43).
ТиНАО:
Городской округ Троицк (улица Физическая, территория Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П. Н. Лебедева РАН);
Поселение Краснопахорское, рядом с парком Победы (улица Октябрьская, территория велотрека);
Городской округ Щербинка, рядом с МУК «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве» (улица Театральная, дом 1а);
Поселение Роговское, поселок Рогово (рядом с домом 1а на улице Юбилейной).
Обновлено. Справка ИА МОССОВЕТ. В прикрепленном файле, -
КАРТА ПРОВЕДЕНИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ САЛЮТОВ
(по данным сайта Минобороны РФ):