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Город (Москва и область)     14.09.2021 19:10

Воробьев пообещал взять под жесткий контроль ситуацию с мигрантами в Подмосковье

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Теги:  Андрей Воробьев  Подмосковье  Московская область  мигранты  контроль 

14 сентября. Mossovetinfo.ru – Ситуация с проживающими в городах Московской области мигрантами будет взята под жесткий контроль властями региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Соответствующее поручение губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал в ходе совещания с главой ГСУ СК РФ региона Андреем Стариковым и начальником ГУ МВД России по Московской области Виктором Пауковым.

«Я прошу уделить внимание тем городам, где проживают компактно мигранты. Безусловно, взять на жесткий контроль. Нам важно проанализировать в целом ситуацию и снять тревогу, которая справедливо у людей складывается», - заявил Воробьев.

По словам губернатора, тем мигрантам, которые нарушают закон, не место в Подмосковье, они должны быть высланы.

Днем ранее в Бужаниново, Сергиево-Посадского городского округа, возле общежития, где проживают мигранты, произошел стихийный сход местных жителей, которые потребовали закрыть его после того, как стало известно об убийстве пенсионерки двумя мигрантами.

По данному делу были задержаны двое мигрантов 1984 и 1988 годов рождения, подозреваемых в совершении данного преступления. Позднее Андрей Воробьев заявил, что общежитие в Бужаниново будет закрыто уже сегодня. В настоящее время всех мигрантов из общежития вывезли.

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Теги: 
Андрей Воробьев  Подмосковье  Московская область  мигранты  контроль 

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