Все рейсы «Аэроэкспресса» в аэропорт Внуково отменят 18 сентября

13 сентября. Mossovetinfo.ru – В субботу, 18 сентября, отменяются все рейсы «Аэроэкспресса» от Киевского вокзала до аэропорта «Внуково» и обратно, сообщается на официальном сайте «Аэроэкспресса».



Рейсы будут отменены из-за ремонтных работ на киевском направлении МЖД.



«Аэроэкспрессы» возобновят свою работу в 06:00 воскресенья, 19 сентября.



Чтобы добраться в аэропорт Внуково во время отмен поездов «Аэроэкспресс», компания рекомендует пассажирам воспользоваться метро с пересадкой на наземный общественный транспорт.