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Город (Москва и область)     13.09.2021 12:04

Все рейсы «Аэроэкспресса» в аэропорт Внуково отменят 18 сентября

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Теги:  Аэроэкспресс  аэропорты  Внуково  отмена 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – В субботу, 18 сентября, отменяются все рейсы «Аэроэкспресса» от Киевского вокзала до аэропорта «Внуково» и обратно, сообщается на официальном сайте «Аэроэкспресса».

Рейсы будут отменены из-за ремонтных работ на киевском направлении МЖД.

«Аэроэкспрессы» возобновят свою работу в 06:00 воскресенья, 19 сентября.

Чтобы добраться в аэропорт Внуково во время отмен поездов «Аэроэкспресс», компания рекомендует пассажирам воспользоваться метро с пересадкой на наземный общественный транспорт.

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Карта места

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Теги: 
Аэроэкспресс  аэропорты  Внуково  отмена 

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