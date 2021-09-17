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Город (Москва и область)     17.09.2021 08:00

Выборы 17-19 сентября. В Москве открылись избирательные участки

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17 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве в 08:00 в пятницу, 17 сентября, открылись избирательные участки на выборах. В течение трех дней москвичи будут выбирать депутатов Госдумы. Также состоятся дополнительные выборы депутатов Мосгордумы по двум одномандатным округам и депутатов муниципального образования Щукино. Как найти свой избирательный участок, можно узнать здесь.

Время работы избирательных участков - с 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00. Проголосовать в Москве могут граждане России с постоянной регистрацией в городе, достигшие 18 лет.

Более двух миллионов москвичей смогут проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). До этого до конца дня 13 сентября нужно было подать заявку на участие в ДЭГ. Голосование пройдет на портале mos.ru. Как проголосовать онлайн, читайте здесь.

Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве

Схема одномандатных округов

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Карта места

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Теги: 
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