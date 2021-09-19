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Город (Москва и область)     19.09.2021 12:32

Явка на выборах в Госдуму 2021 года по Москве превысила показатели 2016 года

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19 сентября. Mossovetinfo.ru – Явка на выборах в Государственную Думу по Москве уже превысила показатели выборов 2016 года. Об этом сообщил журналистам руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Он отметил, что на 10:00 воскресенья явка с учетом дистанционного электронного голосования составила 36,37 процента. В 2016 году итоговая явка была 35,72 процента

C 17 по 19 сентября в Москве проходят выборы депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы по двум одномандатным округам и депутатов муниципального образования Щукино. Голосование завершится в 20:00 19 сентября. На онлайн-голосование было зарегистрировано 2 014 765 избирателей. Всего в столице могут проголосовать 7 миллионов 587 тысяч избирателей.

Со списком кандидатов в депутаты Госдумы по 15 московским одномандатным округам можно ознакомиться здесь.

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Теги: 
Алексей Венедиктов  Венедиктов  выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Мосгордуму  голосование  ЕДГ  электронное голосование  онлайн-голосование  выборы в Госдуму-2021  выборы в Мосгордуму-2021  Мосгоризбирком 

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