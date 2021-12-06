За год прививку от коронавируса в Москве сделали 5,7 млн человек

6 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве за год прививку от коронавируса сделали 5,7 миллиона человек. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы. Повторную вакцинацию прошли более 680 тысяч человек.



В Москве сделать прививку можно в одном из 100 прививочных пунктов в поликлиниках, а также в ГУМе, «Лужниках» и других общественных местах.