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Город (Москва и область)     06.12.2021 22:21

За год прививку от коронавируса в Москве сделали 5,7 млн человек

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Теги:  коронавирус  COVID-19  прививка  вакцинация  Анастасия Ракова  Ракова 

6 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве за год прививку от коронавируса сделали 5,7 миллиона человек. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы. Повторную вакцинацию прошли более 680 тысяч человек.

В Москве сделать прививку можно в одном из 100 прививочных пунктов в поликлиниках, а также в ГУМе, «Лужниках» и других общественных местах.

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Карта места

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  прививка  вакцинация  Анастасия Ракова  Ракова 

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