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Город (Москва и область)     23.06.2021 16:28

За неделю в Москве выявлено максимальное число заболевших за все время пандемии

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Теги:  Сергей Собянин  COVID-19  коронавирус  заболеваемость 

23 июня. Mossovetinfo.ru - В Москве за последнюю неделю госпитализировано 53 тысячи человек, это максимум за все время пандемии, заявил в ходе совещания у президента России мэр Москвы Сергей Собянин.

Также мэр сообщил, что за неделю было госпитализировано 12 тысяч человек, что тоже близко к максимальным показателям. А текущая неделя вероятно станет рекордной по количеству госпиализаций.

Собянин также сообщил, что для коронавирусных пациентов в Москве мобилизовано 20 тысяч коек.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения на посещения кафе и ресторанов, а также определил новый порядок проведения массовых мероприятий.

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Теги: 
Сергей Собянин  COVID-19  коронавирус  заболеваемость 

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