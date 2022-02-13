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Город (Москва и область)     13.02.2022 13:38

За последние сутки в Москве выявили 12496 новых случаев COVID-19

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Теги:  COVID-19  коронавирус  Москва  Россия  оперштаб 

13 февраля. Mossovetinfo.ru - За последние сутки в Москве выявили 12496 новых случаев COVID-19, в Московской области – 7349, в России выявили 197949 случаев, - сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В большинстве регионов (73) отмечается снижение госпитализаций. Увеличение госпитализаций зафиксировано в 10 регионах России.

12 февраля, по состоянию за предудущие сутки, по данным оперштаба в России было выявлено 203 тыс. 766 новых случаев заражения коронавирусом, в Москве - 14 тыс. 336 случаев.

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Теги: 
COVID-19  коронавирус  Москва  Россия  оперштаб 

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