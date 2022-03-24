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Город (Москва и область)     24.03.2022 12:43

Закон о дополнительных выплатах семьям погибших на Украине военных из Подмосковья принят Мособлдумой

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Теги:  Украина  Московская область  Мособлдума  военнослужащие  выплаты 

24 марта. Mossovetinfo.ru - Мособлдума 24 марта приняла Закон о предоставлении семьям погибших на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик военнослужащих выплаты в 3 млн. рублей, сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.

Выплату смогут получить вдова, дети и родители погибшего военнослужащего, имеющие место жительство в Московской области, или регистрацию по месту дислокации воинских частей на территории Московской области. Выплата устанавливается в равных долях каждому члену семьи погибшего.

Ранее Президент РФ поручил на федеральном уровне предоставлять семьям погибших страховое обеспечение и единовременные пособия в размере 7,4 млн. рублей.

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Теги: 
Украина  Московская область  Мособлдума  военнослужащие  выплаты 

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