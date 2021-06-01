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Город (Москва и область)     01.06.2021 16:46

Здание Институт Генплана Москвы капитально отремонтируют

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Теги:  Институт Генплана Москвы  капитальный ремонт 

1 июня. Mossovetinfo.ru — Здание Института Генплана Москвы в Тверском районе столицы капитально отремонтируют, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Здание Института Генплана на 2-й Брестской улице было построено в середине XX века.

В ходе работ планируется заменить облицовку главного фасада, отремонтировать входную группу, отремонтировать цоколь и крыльцо, заменить кровлю здания.

Внутри самого здания будут заменены полы, установлены новые окна и двери, заменены два пассажирских лифта, сантехника. Кроме того, будут модернизированы системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, а также внутренних сетей и систем связи

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Теги: 
Институт Генплана Москвы  капитальный ремонт 

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