 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
Мнения     21.06.2021 12:27

41%, так или иначе, признает необходимость принудительной вакцинации – опрос Незыгаря

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

21 июня. Mossovetinfo.ru – Общественное мнение поляризовано по отношению к теме принудительной вакцинации, показывает опрос, проведенный на популятном телеграмм-канале Незыгарь.

«41% считают, что обязательная вакцинации необходима. Из них 11% говорят о необходимости вакцинации для отдельных категорий профессий. 59% голосуют за добровольную вакцинацию», - показывают данные опроса Незыгаря в котором учтено 86,5 тысяч голосов.

«Позиция поддерживающих обязательную вакцинацию основывается на осознании опасности ковида и непредсказуемой динамике распространения вируса, что, безусловно, представляет угрозу общественной безопасности», - отмечает Незыгарь.

В то же время отмечается, что «в обществе преобладает мнение о необходимости добровольного характера массовой вакцинации».

«Соответственно, принуждающие действия властей воспринимаются скорее негативно и, при активизации их потенциалов, могут привести к росту антирейтингов власти, а также повлиять на ход электоральной кампании», - предполагает Незыгарь.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Возврат к списку

Лента новостей

15:07 В России Минздрав разработал рекомендации по ревакцинации от COVID-19

14:21 Город (Москва и область) Более 100 кафе и ресторанов присоединились к эксперименту по созданию зон, свободных от COVID-19

13:41 Город (Москва и область) В Москве открыли еще 5 КТ-центров для диагностики COVID-19

13:25 Другое Футбольные клубы Москвы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину

12:33 Происшествия Два автобуса с детьми столкнулись на Кубани

Актуальные материалы

09:39 Город (Москва и область) В павильонах «Здоровая Москва» с 21 июня временно можно сделать только прививку от COVID-19

10:18 Город (Москва и область) Собянин отменил с 21 июня режим нерабочих дней в Москве

13:20 Общество Миронов: фракция «СР» в Госдуме уверенно занимает второе место по количеству внесенных и принятых законов

08:24 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня

08:11 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники в Москве с 15 по 19 июня

11:32 Город (Москва и область) Сделавшие прививку от коронавируса в Москве получат шанс выиграть автомобиль

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru